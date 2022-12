Équipe de France : Noël Le Graët "pas surpris" par le choix de Karim Benzema

Karim Benzema en Bleu, c'est fini. Et on ne peut pas dire que cela attriste Noël Le Graët. Au lendemain de la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde, battue par l'Argentine aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b), le Ballon d'Or a annoncé, lundi 19 décembre, mettre un terme à sa carrière internationale. Blessé à la cuisse gauche à l'entraînement, juste avant le Mondial, il avait dû déclarer forfait, le 20 novembre, à quelques heures du premier match contre l'Australie (4-1).

"Je n'ai pas été surpris parce qu'il n'a pas joué ce Mondial, et il a probablement l'intention de se concentrer à 100% sur son club, après plusieurs mini-blessures", a commenté dans Ouest-France le président de la Fédération française (FFF).