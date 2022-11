"Elle est pour nous les gars" : non-sélectionné, Jonathan Clauss encourage les Bleus

Les jours passant, sa peine s'est atténuée. Devenu un habituel en Bleu, depuis sa première sélection, le 25 mars (2-1, contre la Côte d'Ivoire) Jonathan Clauss avait toutes les raisons d'y croire. Au vu de ses prestations à l'OM, et du schéma tactique (5-3-2) privilégié par Didier Deschamps, il avait de bonnes chances d'apparaître dans la liste pour le Mondial qatari. Mais les heures qui ont précédé l'annonce de "DD", le 9 novembre, au JT de 20H de TF1, ont douché ses espoirs. Le retour de la défense à quatre, souhaité par le sélectionneur, a brisé le rêve de Coupe du monde du piston droit (6 sélections).

Une évolution de dernière minute que l'ancien Lensois a eu du mal à digérer. Abattu et attristé, il s'est muré dans le silence. Jusqu'au premier jour du rassemblement des Bleus à Clairefontaine, lundi 14 novembre. "Durant ces deniers mois, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs de mes rêves...", a écrit sur Instagram le joueur de 30 ans, qui évoluait encore à l'US Avranches, en National, en 2017. "La victoire contre Monaco (2-3, dimanche, ndlr) me rappelle qu'il ne faut jamais abandonner et que le travail finit toujours par payer. Telle est la vie d'un athlète : tomber, se relever, repartir de l'avant et gagner à nouveau."