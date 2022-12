"Notre histoire prend fin" : Karim Benzema dit adieu aux Bleus

Il est le premier Bleu à raccrocher le maillot frappé du Coq. Blessé au quadriceps de la cuisse gauche à l'entraînement, juste avant le Mondial, et contraint de déclarer forfait le 20 novembre dernier, à quelques heures du premier match contre l'Australie (4-1), Karim Benzema n'aura pas vécu la Coupe du monde qu'il espérait. Au lendemain de la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde, battue par l'Argentine de Lionel Messi aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b), le Ballon d'Or 2022 (97 sélections, 37 buts) a annoncé, lundi 19 décembre, mettre un terme à sa carrière internationale.

"J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, avec le hashtag #Nueve, l'un de ses surnoms, et une photo de lui-même portant la tunique tricolore, qu'il avait retrouvée lors de l'Euro 2021, après cinq et demi d'absence.