Coupe du monde 2022 : on a imaginé la liste des 26 Bleus que Didier Deschamps pourrait appeler

En 2018, N'Golo Kanté et Paul Pogba avaient porté la France sur le toit du monde. Quatre ans plus tard, ni l'un ni l'autre ne sera du rendez-vous au Qatar. Sans ses deux milieux, tous deux blessés, Deschamps est contraint de voir ses plans. Avec ces forfaits, Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), qui s'est révélé en Bleu ces derniers mois, et Adrien Rabiot (Juventus Turin), auteur de performances de haute volée depuis le début de la saison, ont de grandes chances de composer la paire titulaire. Derrière eux, c'est le grand flou. Mattéo Guendouzi (OM) et Youssouf Fofana (AS Monaco) devraient être leurs remplaçants. À moins d'une surprise, qui pourrait s'appeler Boubacar Kamara (Aston Villa), tout juste de retour de blessure.