Équipe de France : pas de Mondial pour Presnel Kimpembe, Axel Disasi appelé

"Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du monde", a informé "Presko" sur les réseaux sociaux. "Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur."