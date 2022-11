Équipe de France : quel 11 pour débuter le Mondial face à l'Australie ?

"On a toujours du mal à dégager un onze-type." Au lendemain de l'annonce au JT de 20H de TF1 de la liste de Didier Deschamps, qui a convoqué un groupe élargi de 25 joueurs, le brouillard ne s'est pas dissipé autour de l'équipe de France. "On a une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, mais on n'a aucune certitude", explique à TF1info l'ex-international tricolore Rio Mavuba (13 sélections, entre 2004 et 2014), consultant pour TF1 durant le Mondial qatari. Seule évidence : en retenant neuf défenseurs, dont huit centraux de formation, "DD" a acté la fin de la charnière à trois pour revenir à un schéma plus classique.

À une dizaine de jours de l'entrée en lice des Bleus, le 22 novembre face à l'Australie (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), le sélectionneur tricolore a annoncé qu'il va délaisser son 3-5-2 à la Coupe du monde. C'est sur ce socle, consistant à densifier la défense centrale lorsque l'équipe n'a pas le ballon et à créer le surnombre au milieu avec les montées des pistons quand elle a la possession, qu'il avait bâti la nouvelle philosophie de jeu des champions du monde. Avec le résultat que l'on connaît - l'élimination en huitièmes contre la Suisse (3-3, 4 tab à 5) - au dernier Euro. "Nous partirons avec une défense à quatre, a-t-il confirmé en conférence de presse. Je suis convaincu que c'est mieux, que c'est plus adapté."