Équipe de France : Raphaël Varane sort blessé et en larmes, à un mois du Mondial

C'est une image que Didier Deschamps aurait préféré ne pas voir. Raphaël Varane a quitté la pelouse de Stamford Bridge en pleurs, samedi 22 octobre. À la 57e minute du choc Chelsea-Manchester United (1-1), comptant pour la 13e journée de Premier League, le défenseur des Red Devils a planté sa jambe droite dans le sol, en tentant d'intervenir sur Pierre-Emerick Aubameyang.

Resté allongé de longues secondes au sol, il est sorti sur blessure, la mine déconfite et les yeux rougis, touché au genou droit. Une mauvaise nouvelle pour l'équipe d'Erik ten Hag, et encore plus pour l'équipe de France, à un mois jour pour jour du premier match de Coupe du monde des Bleus, le 22 novembre contre l'Australie (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info).