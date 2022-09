Faut-il se faire du souci pour les Bleus avant le Mondial ? "Il y a de la place pour le doute", admet Rio Mavuba

Êtes-vous inquiet pour l'équipe de France, à moins de deux mois du Mondial ?

Rio Mavuba : Forcément, il y a de la place pour le doute. Les conditions des deux derniers rassemblements n'ont pas aidé. En juin, on était en fin de saison et les joueurs étaient cramés physiquement. Et cette fois-ci, en septembre, on est arrivé avec 12 à 14 blessés, dont des titulaires pour la plupart. Les conditions n'étaient pas optimales pour préparer et disputer ces matchs internationaux. Ce n'est pas le top avant une Coupe du monde. Au Qatar, on n'aura pas beaucoup de certitudes sur cette équipe. Même avec le retour progressif des blessés, on va s'inquiéter de leur état de forme. Le contexte n'est pas des plus favorables pour les Bleus.

Didier Deschamps a l'air de tâtonner aussi. On a l'impression qu'il peine à trouver la solution...

Le coach cherche le bon schéma. Il a l'air d'avancer sur un 3-4-3 ou un 3-5-2, c'est selon, en fonction de l'animation qu'il souhaite donner à son équipe. On sait très bien que Didier se réajustera s'il voit que l'équipe marche mieux avec une défense à 4. Mais, jusqu'à preuve du contraire, il semble vouloir insister avec cette défense à trois afin de pouvoir aligner, en même temps, ses trois armes offensives, que sont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Pour changer de système, il faudrait que l'un des trois de devant change de position. Le plus apte à le faire aujourd'hui, c'est Kylian. Est-ce qu'il peut et veut rejouer dans un couloir ? Ensuite, ce qui va compter, c'est de trouver un équilibre entre la défense et l'attaque. Quels milieux faut-il aligner ? Qui sera le pendant de Mbappé à droite ? Est-ce que les joueurs sont capables de s'adapter aux demandes du coach ? Ce sont autant d'interrogations autour de cette équipe de France auxquelles il faut des réponses.