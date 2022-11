Traité de "singe", Kylian Mbappé a pensé à arrêter les Bleus après l'Euro

Plus d'un an après, Kylian Mbappé est revenu sur cet épisode désolant, qui l'a fait réfléchir à la suite à donner à sa carrière internationale. "J'ai dit : 'Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer'", a-t-il reconnu dans les colonnes de Sports Illustrated, l'un des plus importants magazines sportifs américains.

S'il a avoué s'être posé des questions sur son avenir en Bleu, pensant même à tout arrêter, le natif de Bondy a finalement changé d'avis. "Après, j'ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m'encouragent", a-t-il ajouté. Et je pense que ce n'est pas un bon message d'abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n'ai pas lâché l'équipe nationale, parce que c'est un message à la jeune génération de dire : 'On est plus fort que ça.'"