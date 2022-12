Angleterre-France : Jude Bellingham, la pépite que les Bleus doivent neutraliser

Après avoir illuminé l'Europe (quatre buts en cinq matchs de Ligue des champions cette saison), Jude Bellingham éclot aux yeux du monde. Placé au milieu de terrain, son rôle est bien plus large qu'un récupérateur. La présence en sentinelle de Declan Rice lui permet de se projeter vers l'avant, parfois jusqu'à la fin des actions. Une aubaine pour ce milieu au réel talent de finisseur. "Il a atteint un autre niveau lors des cinq derniers mois", reconnaît son sélectionneur, Gareth Southgate.

Ses coéquipiers eux aussi ne tarissent pas d'éloge au moment d'évoquer son niveau de jeu. "Je ne veux pas trop le féliciter, car il est encore jeune, mais c'est l'un des joueurs les plus talentueux que je n'ai jamais vus", salue Phil Foden, l'autre prodige de l'Angleterre. "Il n'a pas de faiblesse. Je pense qu'il va devenir le meilleur milieu de terrain du monde."

Même des records vieux de plus de cinq décennies ne lui résistent pas. Lors de la victoire face au Sénégal (3-0), en huitièmes de finale, il est devenu, à 19 ans et 158 jours, le plus jeune Anglais à délivrer une passe décisive en Coupe du monde depuis 1966, rapporte Opta.