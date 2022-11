France-Australie : Giroud devient le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Appelé pour la Coupe du monde au Qatar avant même la blessure du Ballon d'Or, Olivier Giroud va mener l'attaque des Bleus, en quête d'une troisième étoile. Avec un nouveau statut sur les épaules, et un record à mener le plus haut possible. "Je ne me fixe aucune limite", assurait-il devant la presse avant la compétition. "Quand le coach aura besoin de moi, j'essaierai d'apporter à l'équipe ce que je sais faire, comme toujours." Didier Deschamps en aura bien besoin.