Coupe du monde 2022 : France-Maroc en demies, affiche inédite dans un grand tournoi

"Sans leur faire offense, il y a peu de personnes qui les attendaient à ce niveau-là, mais ils y sont. Ce n'est pas une surprise quand on voit les équipes qu'ils ont rencontrées. Ils prennent un but en cinq matchs, donc ils méritent d'être là. Logiquement, mercredi, ils vont penser à ce qu'on pense aussi : accéder à la finale", a mis en garde Didier Deschamps au micro de Téléfoot, dimanche 11 décembre. "De notre part, il y a beaucoup de respect et suffisamment d'humilité par rapport à ce qu'ils ont fait et sont capables de faire pour préparer ce match avec le plus grand sérieux." Tout relâchement pourrait être fatal aux Bleus.