France-Maroc : quand Hakim Ziyech était tout proche de rejoindre la sélection des Pays-Bas

Une décision immédiatement contestée, y compris par Marco Van Basten, alors sélectionneur-adjoint de la sélection hollandaise. "Ce sont des choix stupides, ce sont des garçons stupides qui auraient dû avoir un peu de patience", avait-il taclé, ciblant dans le même temps Oussama Tannane, attaquant né au Maroc, mais ancien membre de la sélection espoirs des Oranje, qui avait lui aussi privilégié les Lions de l'Atlas aux Pays-Bas.

Sportivement, son choix s'avère payant. Du moins dans un premier temps. Hakim Ziyech dispute la phase de poules de la Coupe du monde en Russie, en 2018, alors que les Pays-Bas n'y sont pas qualifiés, mais son avenir en sélection s'assombrit lorsque Vahid Halilhodzic en prend les commandes. Il est finalement mis à l'écart en septembre 2021.

"Son comportement n'est pas adéquat avec celui de la sélection. Il ne veut pas s'entraîner, ne veut pas jouer, n'est pas sérieux. Je ne vais pas le supplier de venir", justifiait le désormais ex-sélectionneur en mars dernier. Six jours plus tard, Ziyech annonce qu'il renonce à l'équipe nationale. "C'est ma décision finale. C'est très clair pour moi, la façon dont les choses se passent là-bas et je me concentre sur ce que je fais et là, tout de suite, c'est sur mon club."