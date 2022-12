France-Maroc : vraiment blessés, ces Lions de l'Atlas ?

L'arrière gauche du Bayern Munich, Noussair Mazraoui, a, lui aussi, manqué le match contre le Portugal, mais devrait cette fois être remis. Son pendant à droite, Achraf Hakimi, joue également touché depuis le début du tournoi, mais le joueur du PSG, proche de Kylian Mbappé, a montré une activité impressionnante. Seule absence certaine : celle de l'attaquant Walid Cheddira, expulsé peu après son entrée en jeu lors du quart de finale, et donc suspendu.

Malgré ces pépins, Walid Regragui assure que les Lions de l'Atlas ne sont pas diminués. "Nous ne sommes pas fatigués", a-t-il déclaré ce mardi en conférence de presse. "Nous avons beaucoup de blessés, mais on récupère bien, avec un staff médical de haut niveau, chaque jour apporte de bonnes nouvelles. On mettra la meilleure équipe possible, avec des joueurs à 100%. On attend chaque fois la dernière minute pour prendre une décision, personne n'est 'out'."