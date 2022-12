"On est prêts à affronter n'importe qui" : les Bleus voient plus loin que les quarts

Un peu plus près... de la troisième étoile. L'équipe de France a maîtrisé une Pologne moins inoffensive que prévue (3-1), dimanche 4 décembre, grâce au 52e but d'Olivier Giroud (44e), un record sous le maillot tricolore, et un somptueux doublé de Kylian Mbappé (74e, 90e+1). En dépit d'un penalty de Robert Lewandowski (90e+9), qui s'y est repris pour sauver l'honneur des Biale Orly, les Bleus ont fait respecter leur rang de champions du monde pour poursuivre leur épopée qatarie.

"Cela n'a pas été simple", a nuancé Didier Deschamps au micro de TF1. "Cette équipe était bien organisée pour nous contrarier et repartir. On a modifié quelques placements à la mi-temps, on a retrouvé du liant." "La qualification est méritée dans l'ensemble", a assuré Adrien Rabiot, qui a fait sa loi au milieu, intelligent dans ses relances et rayonnant dans le cœur du jeu. "On a eu un coup de moins bien, on a eu deux ou trois ballons chauds, mais on s'est repris de suite. On a réussi à maîtriser en seconde période puis on a déroulé. On a fait le nécessaire surtout, on a pris le contrôle du jeu, ce qu'on n'a pas bien fait en première. On a mis les sécurités et on a fait le boulot devant, on a été bon dans tous les compartiments dans la seconde période."