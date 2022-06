Coupe du monde 2022 : le barrage Écosse-Ukraine, bien plus qu'un match de football

"C'est crucial de rester concentré" sur le football et d'essayer d'oublier la guerre pendant 90 ou 120 minutes, a expliqué au quotidien slovène Delo le sélectionneur, qui a vu sa demande de s'enrôler dans la défense de l'Ukraine rejetée. Les joueurs, a-t-il reconnu, "pourraient être emportés très rapidement", car "leurs pensées sont toujours entraînées ailleurs et il faut les calmer encore et encore, leurs familles sont en Ukraine, leurs amis sur le champ de bataille". Pour cette raison, "pendant les entraînements, l'usage des téléphones portables est strictement interdit", a ajouté le successeur d'Andryi Shevchenko.

"C'est difficile d'être tous ensemble", a avoué le défenseur Mykola Matvienko, qui évolue à l'année au Shakhtar Donetsk, le plus grand club ukrainien, exilé loin du Donbass. "Je suis l'actualité tous les matins et c'est mauvais. Ensuite, je dois me consacrer à l'entraînement. Cela demande un effort psychologique particulier." "Avant ce match contre l'Écosse, nous devons rejeter toute pensée parasite", a indiqué l'expérimenté gardien Andriy Pyatov sur le site de la Fédération ukrainienne (UAF);