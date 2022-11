Coupe du monde 2022 : Hervé Renard, l’habitué des exploits à la tête de l’Arabie saoudite

Il ne lui a fallu que six mois pour redonner le sourire aux Éléphants et à tout un pays, 23 ans après leur premier sacre. "Il a réussi un coup formidable avec la Côte d'Ivoire. Il a gagné quand Didier Drogba n'était plus dans l'équipe, ce qui prouve que le foot, c'est un sport collectif", estime auprès de l’AFP son mentor Claude Le Roy. "Il a cette propension à amener ce petit supplément d'âme, d'énergie, de compétence à son équipe qui fait que ce sera ce petit détail qui l'amènera vers le titre", analyse Sébastien Migné, ancien coach du Kenya. Lors de la CAN 2015, Renard signe un bilan comptable efficace. Trois victoires et trois nuls, dont la finale une fois encore remportée aux tirs au but, face au Ghana (0-0 a.p, 9-8 t.a.b). Une victoire au bout du suspense qui achève de le consacrer en géant d’Afrique aux deux CAN.