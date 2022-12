But controversé lors de Japon-Espagne : le ballon "pas entièrement sorti", montre la Fifa dans une vidéo

C’est le but qui a tout changé. Celui qui a placé le Japon en tête du groupe E devant l’Espagne et l’Allemagne. Si la Roja s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la Mannschaft a dû faire ses valises prématurément malgré sa victoire dans le même temps face au Costa Rica (4-2). Un nul entre les Espagnols et les Japonais aurait cependant qualifié les Allemands et éliminé les Samurai Blue. À la 51e, Kaoru Mitoma s’est jeté pour centrer sur Ao Tanaka, qui a marqué. La réalisation n’avait été validée par l'arbitre sud-africain Victor Gomes qu’après un recours à la VAR.