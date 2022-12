"Je ne vais pas m'excuser" : Luis Suarez refuse de dire pardon pour sa main contre le Ghana en 2010

Douze ans après, Luis Suarez considère n'avoir rien à se reprocher. Dernier de son groupe, crédit d'un point, à égalité avec la Corée du Sud, l'Uruguay joue sa survie dans le Mondial qatari. Outre l'espoir d'une victoire ou d'un nul du Portugal face à la sélection coréenne, la Céleste devra impérativement s'imposer contre le Ghana, vendredi 2 décembre (16h) pour accéder au tableau final. Une affiche décisive dans la course huitièmes de finale sous forme de remake du quart de finale de la Coupe du monde 2010, remporté par l'Uruguay (1-1, 4 à 2 t.a.b) et marquée par une main grossière du Pistolero.

Ce jour-là, le 2 juillet 2010, Luis Suarez avait brisé les rêves de demi-finale des Black Stars de la plus cruelle des manières. Il avait toppé d'une main volontaire la tête de Dominic Adiyiah sur la ligne de but. Pour ce geste antisportif, l'Uruguayen avait été exclu et le Ghana avait obtenu un penalty, tiré sur la barre transversale par Asamoah Gyan, précipitant alors son élimination. Au terme d'une prolongation de légende, la Céleste l'avait finalement emportée à la loterie des tirs aux buts.