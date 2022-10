Coupe du monde 2022 : l'émir du Qatar déplore une campagne de "critiques sans précédent"

Malgré la pluie de critiques qui continue de s'abattre sur le Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a réaffirmé sa volonté de faire rayonner l'Émirat durant la Coupe du monde. "C'est une occasion de décrire et montrer qui nous sommes, non seulement en termes de force de notre économie et de nos institutions, mais aussi en termes d'identité civilisationnelle", a-t-il lancé. "Poursuivons le travail pour élever haut le nom de la Nation, et ouvrons nos bras pour accueillir tout le monde afin que le monde puisse être témoin de l'hospitalité chaleureuse et de la générosité des Qataris."