Coupe du monde 2022 : le hors-jeu "semi-automatique", comment ça marche ?

"Toutes les évolutions technologiques sont très positives pour nous", a assuré à L'Équipe Stéphanie Frappart, retenue pour officier à la Coupe du monde, avec cinq autres arbitres français. "Avec celle-ci, on attend moins les décisions et on gagne donc du temps pour le jeu." "Ça donne de la fluidité au jeu et c'est donc beaucoup mieux", a confirmé l'assistant Cyril Gringore, qui a pu expérimenter la SAOT, notamment à l'occasion de la Coupe du monde des clubs et du match de Ligue des champions Inter Milan-Bayer Munich (0-2), le 7 septembre. "Ce gain en précision et en efficacité est important pour nous, mais surtout pour les équipes. Car on va vers encore davantage de justice sportive", s'est satisfait Clément Turpin, l'arbitre numéro un français. Dans le stade ou devant leur télévision, les supporters pourront aussi mieux comprendre pourquoi un hors-jeu est sifflé ou non.