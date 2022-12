Le journal du Mondial du 17 décembre : place au bronze avant la quête de l'or

Si les Bleus ne jouent pas ce samedi et se préparent tranquillement à affronter l'Argentine, dimanche en finale (16h sur TF1 et TF1info), ils le doivent notamment à un homme : Randal Kolo Muani. Alors que le Maroc poussait pour égaliser, et que le danger devenait de plus en plus important devant les cages défendues par Hugo Lloris, l'ancien Nantais a libéré les Bleus (79', 2-0). Après un numéro de Kylian Mbappé dans la surface, l'attaquant a profité d'un tir dévié pour envoyer le ballon au fond des filets. Et les Bleus en finale.