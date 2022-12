Le journal du Mondial du 14 décembre : France-Maroc, une demi-finale à frissons

À 90 minutes, ou peut-être plus, du "match de leur vie". Mercredi 14 décembre, sous les coups de 22 heures, sauf prolongation et/ou tirs au but, on saura qui de la France ou du Maroc disputera la finale, le 18 décembre, au Lusail Stadium. Au lendemain de la victoire de l'Argentine dans l'autre demi-finale, l'opposant à la Croatie (3-0), vice-championne du monde en titre, les Bleus et les "Lions de l'Atlas" vont jouer leur va-tout pour prolonger de quelques jours leur épopée qatarie. Jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, TF1info vous livre à domicile le programme qui rythmera ce 25e jour placé sous le signe du ballon rond.