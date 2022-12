Le journal du Mondial du 18 décembre : Argentine-France, une finale trois étoiles

Le jour de gloire est arrivé... Reste à savoir pour qui. Quatre ans et demi après le "thriller" de Kazan, et leur huitième de finale spectaculaire (4-3), qui avait lancé la bande à Didier Deschamps vers le titre mondial, l'Argentine et la France se retrouvent trois étages plus haut, dimanche 18 décembre (à 16h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) pour une finale trois étoiles. Montées par deux fois sur le toit du monde (en 1978 et 1986 pour l'Albiceleste, 1998 et 2018 pour les Bleus), les deux sélections ont l'occasion unique de marquer l'histoire de la Coupe du monde, chacune à sa façon.

Pour la der' de son capitaine Lionel Messi, en mission après être passé tout près du trophée en 2014, l'Argentine veut aller au bout. Mais, en face, les champions du monde en titre ont tout aussi faim. Faim d'une troisième étoile, et d'un doublé historique. Les partenaires de Kylian Mbappé sont à 90 minutes (et plus si affinités) de rentrer dans la légende du ballon rond, en conservant leur couronne mondiale, ce qui n'a plus été fait depuis le Brésil de Pelé et Garrincha, sacré en 1958 et 1962.