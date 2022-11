Le journal du Mondial du 20 novembre : jour J pour le Qatar

Il est placé entre l'heure du goûter et celui de l'apéro. À 17h, heure de Paris. Après une cérémonie d'ouverture, que l'on annonce aussi grandiose que les festivités marquant le début des Jeux olympiques, le Qatar va donner officiellement le coup d'envoi de son Mondial. Le match inaugural, joué dans la démesure du Al-Bayt Stadium, mettra aux prises les Al-Annabi ("Les Bordeaux" en arabe, ndlr) à l'Équateur (à suivre en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). En tant que pays hôte, la 50e nation au classement Fifa voudra, d'entrée, tirer son épingle du jeu. D'autant que la suite s'annonce déjà plus compliquée, dans un groupe qui compte le Sénégal, champion d’Afrique en titre, et les Pays-Bas, triple finaliste du Mondial.