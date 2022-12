Le journal du Mondial du 6 décembre : méfiance pour l'Espagne et le Portugal

On se demandait à quel moment on y aurait le droit. Alors que les quatre premiers huitièmes de finale n'avaient eu besoin que des 90 minutes réglementaires (et une dizaine d'autres en temps additionnel) pour livrer leur verdict, l'affiche entre le Japon, l'une des surprises de la phase de poules, et la Croatie, vice-championne du monde en titre, a débouché sur une prolongation. La toute première du Mondial qatari. Étonnant ? Pas vraiment. On aurait pu se douter que les partenaires de Luka Modric allaient devoir en passer par là. Et pour cause, selon le statisticien Opta Analyst, les Vatreni ont joué - en prenant en compte celle-ci - sept prolongations lors de leurs huit dernières rencontres à élimination directe (Coupe du monde + Euro).