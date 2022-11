Le journal du Mondial du 21 novembre

Il aura fallu attendre 15 minutes de jeu pour admirer le premier but lors de cette Coupe du Monde 2022. Sur une contre-attaque équatorienne, Michael Estrada sert en profondeur Enner Valencia, qui efface Saad Al Sheeb avant d’être fauché par ce dernier. Daniele Orsata, arbitre de ce match d’ouverture, siffle logiquement un pénalty pour l’Équateur. L’attaquant et capitaine équatorien se fait justice lui-même et trompe son vis-à-vis sans trembler, et à contre-pied. Un premier but dans ce Mondial pour Enner Valencia, qui aurait pu survenir plus tôt sans l’intervention de la VAR sur un hors-jeu discutable.