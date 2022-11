Coupe du monde 2022 : le Qatar, premier pays hôte à être fanny ?

Zéro point, zéro but. Avant le match inaugural de son Mondial, contre l'Équateur, le 20 novembre (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), on ne donne pas cher de la peau du Qatar. Au point de le tourner en ridicule, en lui prédisant le parcours le plus chaotique de l'histoire en Coupe du monde pour un pays hôte, faisant ainsi pire que l'Afrique du Sud.

En 2010, les Bafana Bafana, qui ont accueilli au son assourdissant des vuvuzelas la première édition organisée sur le continent africain, sont tombés de haut. De très haut. En dépit du soutien populaire, le nul inaugural contre le Mexique (1-1) et la victoire pour la gloire face aux Bleus (2-1), empêtrés dans le scandale de Knysna, ne leur avaient pas suffi à continuer leur route. Les joueurs de Carlos Alberto Pereira s'étaient arrêtés en phase de poules, devenant ainsi le premier pays organisateur à se faire sortir au premier tour. En 21 éditions, leur parcours reste le pire d'un pays hôte de la compétition.