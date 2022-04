Coupe du monde 2022 : les Bleus ont choisi leur camp de base pour le Mondial au Qatar

Cet établissement cinq étoiles est situé dans l'ouest de la capitale, à environ six kilomètres du centre et à proximité de l'Education City Stadium, une des huit enceintes accueillant la compétition. Comptant quelque 130 chambres, il est localisé dans un vaste jardin de 13 000 m². "Il y a beaucoup de verdure et de l'eau. C'est un hôtel relativement petit, mais magnifique, à quatre minutes d'un terrain d'entraînement et 20 minutes de n'importe quel stade", s'est félicité Noël Le Graët, président de la FFF. Pour s'entraîner au quotidien, les Bleus disposeront du stade Jassim-bin-Hamad, à cinq kilomètres au sud de l'hôtel. C'est dans cet écrin qu'évolue le club d'Al-Sadd, où entraînait Xavi avant son départ pour le FC Barcelone. "On avait la volonté d'avoir un endroit à nous. Il correspond à ce que voulait Didier (Deschamps)", a ajouté le dirigeant.