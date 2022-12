Coupe du monde 2022 : les familles de Bleus attendues à Doha pour France-Pologne

Pas mal d'entre elles sont déjà sur place. Et d'autres sont attendues dans les prochaines heures. Dans leur bulle depuis leur arrivée au Qatar, le 16 décembre, les Bleus ne sont pas, pour autant, coupés de leurs familles, qui ont été autorisées à venir les soutenir dès les matchs de poules. Mais elles ne sont pas toutes arrivées dans l'Émirat en même temps.

Dans la tribune réservée aux proches de joueurs de l'équipe de France, on a ainsi pu apercevoir, en autres, le clan Deschamps au complet contre l'Australie (4-1, 22 novembre), la mère de Kylian Mbappé, la femme d'Hugo Lloris, l'épouse et les enfants de Raphaël Varane face au Danemark (2-1, 26 novembre) ou encore les proches d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann contre la Tunisie (0-1, 30 novembre). Pendant le Mondial, ces intimes des champions du monde logent, à leurs frais, à Doha, où le coût du logement est exorbitant, ou font des aller-retour depuis Dubaï, aux Émirats arabes unis, à moins d'une heure d'avion.