Le Mondial au Qatar sera "sûrement" son dernier, annonce Lionel Messi

Le rideau va bientôt tomber pour Lionel Messi. À 35 ans, le sextuple Ballon d'Or va disputer son cinquième Mondial au Qatar, qui s'ouvrira le 20 novembre dans l'Émirat. Et "sûrement" le dernier de sa carrière. "Si c'est ma dernière Coupe du monde ? Sûrement, oui", a confié le numéro 10 argentin, jeudi 6 octobre, dans une interview à la chaîne sud-américaine Star+.

"Je compte les jours jusqu'à la Coupe du monde. En vérité, il y a un peu d'anxiété et de nervosité en même temps. Je veux que ce soit maintenant et je me demande ce qui va se passer pour cette dernière", a expliqué le capitaine de l'Albiceleste lors de cet entretien réalisé à Paris. "D'un côté, on a hâte que ça arrive, et de l'autre il y a le stress de vouloir que tout aille bien."