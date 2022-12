Angleterre-France : Kyle Walker, la clé des "Three Lions" pour museler Mbappé ?

Nathaniel Atkinson, Rasmus Kristensen et Matty Cash peuvent témoigner : Kylian Mbappé est en grande forme. Depuis le début de la Coupe du monde, le numéro 7 français a pris de vitesse chacun des arrières-droit qu'il a eu face à lui, affichant déjà cinq buts à son compteur et deux passes décisives. Face à l'Angleterre, samedi en quarts de finale (20h sur TF1), Kyle Walker se présentera face à lui. Cette fois, il s'agira d'un client d'un tout autre calibre.

Connu pour ses qualités de vitesse, Kyle Walker, 32 ans et 71 sélections, n'est sans doute pas au plus haut de ses capacités. Touché à l'aine, il n'avait plus foulé les terrains depuis début octobre avant de démarrer face au Pays de Galles, lors de la troisième journée de la phase de poules. À nouveau titulaire face au Sénégal, il a disputé 90 minutes pour la première fois depuis le 31 août.