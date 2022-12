"Merci pour tout" : l'hommage touchant de la Fondation Abbé Pierre à Kylian Mbappé

Aussi talentueux que généreux. Meilleur buteur du Mondial qatari (8 réalisations), qu'il a conclu par un triplé historique en finale, Kylian Mbappé n'a pu empêcher la défaite contre l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), dimanche 18 décembre. Une issue forcément frustrante pour le numéro 10 des Bleus, qui a tout fait pour ajouter une deuxième Coupe du monde à son palmarès, après celle remportée en Russie en 2018. Déterminé à passer à autre chose, le plus vite possible, il a surpris, mercredi 21 décembre, en faisant son retour au centre d'entraînement du PSG. Et ce, alors qu'il n'était pas attendu avant le début de l'année 2023, les joueurs concernés pour le Mondial étant censés bénéficier d'au moins dix jours de repos.

Une opiniâtreté qui anime l'enfant de Bondy sur et... en dehors des terrains. En parallèle du football, il œuvre dans l'ombre pour des associations. Un soutien qui se traduit par des actions publiques et d'autres plus discrètes que la Fondation Abbé Pierre, à qui il prête main-forte depuis quelques années, a tenu à mettre en avant, à l'issue de sa symphonie inachevée.