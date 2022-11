Coupe du monde 2022 : ces cinq talents qui vont forcément faire parler d'eux

Il est la surprise du chef d'Hansi Flick. Jusqu'ici jamais appelé avec l'Allemagne, Youssoufa Moukoko a profité de son début de saison convaincant (et du forfait de Timo Werner) pour monter dans le train pour le Qatar. Plus jeune joueur de ce Mondial, il souffle sa 18e bougie ce 20 novembre, il va apporter son insouciance à une Mannschaft qui peine à convaincre (et à gagner) depuis son sacre au Brésil en 2014.

Longtemps dans le viseur des observateurs pour ses énormes performances avec les jeunes, il semble enfin trouver sa place au Borussia Dortmund (6 buts et 6 passes décisives cette saison). Phénomène de précocité, il pourrait devenir le 8e plus jeune participant de l’histoire de la Coupe du Monde s'il prend part à au moins un match avant la finale. Finisseur infatigable, le natif de Yaoundé affiche des statistiques affolantes, avec un but en moyenne toutes les 118 minutes en Bundesliga (ce qui fait de lui le troisième Allemand le plus efficace de l’histoire du championnat, seulement devancé par Gerd Müller et Rüdiger Mielke).