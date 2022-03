Coupe du monde : on connait déjà 19 des 32 équipes qualifiées pour le Mondial au Qatar

Dans la zone Europe, dix nations ont composté leur billet pour voyager dans le Golfe. Les barrages, qui ont vu l'Italie se prendre les pieds dans le tapis pour la deuxième édition consécutive après le Mondial 2018, sont actuellement en cours pour déterminer qui seront les dernières trois équipes européennes qui tenteront de mettre fin à l'hégémonie tricolore. En Afrique, dix barragistes vont s'affronter pour briguer les cinq places du continent, tandis qu'en Amérique du Sud, l'Équateur et l'Uruguay, qualifiés in extremis, iront au Qatar, à l'instar de l'Argentine et de son voisin et "ennemi", le Brésil.