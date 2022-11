Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo à la retraite dans un mois ?

Et si la fin arrivait plus vite que prévue pour "CR7" ? À 37 ans, Cristiano Ronaldo n'est plus très loin de la retraite. Alors qu'il est en partance pour le Qatar, où il va disputer avec le Portugal sa cinquième et, sans doute, dernière Coupe du monde, la deuxième partie de son interview à TalkTV a été diffusée, jeudi 17 novembre. Dans cet entretien accordé au journaliste britannique Piers Morgan, le quintuple Ballon d'Or s'est confié, sans langue de bois, sur sa fin de carrière.

"Je veux jouer 2 ou 3 ans de plus. Donc 2 ou 3 ans maximum. Je veux finir à 40 ans. Je pense que 40 ans sera un bon âge... mais je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir", a lâché le Portugais dans cette interview-vérité. S'il a en tête de jouer encore quelques années, sûrement jusqu'au prochain Euro, cela ne sera probablement pas à Manchester United, où ses attaques au vitriol ont poussé la direction des Red Devils à prendre "des mesures appropriées", qui pourraient déboucher sur une rupture de contrat.