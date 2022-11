Coupe du monde : "Il n'y a aucun problème" entre les Portugais Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes

Ce qu'est venu contredire leur coéquipier Joao Mario. "J'avais le bonheur d'être dans le vestiaire à ce moment-là et j'ai vu les images. C'est drôle, parce que parfois ça peut être sujet à interprétation", a expliqué le milieu de Benfica, présent en conférence de presse, mardi 15 novembre. Avant de révéler la teneur de leur échange : "C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l'un des derniers à arriver (au stage de la sélection, ndlr) et Cristiano lui a demandé s'il était venu en bateau." Il lui aurait alors répondu que son avion avait du retard, d'où l'expression interrogative sur le visage de "CR7".

"Je peux comprendre que les images peuvent être sujettes à interprétation, mais c'est ce qui s'est passé", a assuré le vainqueur de l'Euro 2016 en France. "C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu'ils ont une très bonne relation, parce qu'ils jouent ensemble, et parce que je les ai déjà vu et je l'ai constaté encore durant toute la journée d'hier (lundi), durant laquelle Cristiano et Bruno ont rigolé ensemble. "Vous avez vu un petit extrait de ce qui s'est passé, mais il n'y a aucun problème entre eux."