Portugal-Suisse : y a-t-il un problème Cristiano Ronaldo ?

Quand on lui demande s’il "continue à faire confiance au capitaine et s’il sera titulaire", le sélectionneur de la Seleção botte en touche, répondant qu’il faisait toujours son choix "une fois arrivé au stade". Et d'asséner : "Je ne sais même pas qui seront mes titulaires. J’ai toujours fait ça et ce sera pareil demain (ce mardi, ndlr)."

Le cas Ronaldo est pris au sérieux par ses admirateurs les plus fervents. Tomas Esteves, joueur de Porto prêté à Pise, assure que CR7 "est le meilleur exemple du Portugal" et que "tous les Portugais le suivent comme un Dieu". Cité par O Jogo, l’ancien président du parti social-démocrate portugais, Rui Rio, a quant à lui défendu la réaction agacée de l’attaquant face à la Corée du Sud avec une déclaration plus qu’hasardeuse, estimant qu’il était plus dangereux de pousser "un simple coup de gueule" aujourd’hui qu’à l’époque du PIDE, la police d’État sous la dictature de Salazar.