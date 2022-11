Coupe du monde : Cristiano Ronaldo n'en démord pas, il a marqué le premier but de Portugal-Uruguay

Or, selon le capteur intégré dans les ballons Adidas du Mondial, il n'a pas touché le ballon. "Grâce à la Connected Ball Technology, nous sommes parvenus à démontrer définitivement qu'il n'y a pas eu le moindre contact entre Cristiano Ronaldo et le ballon sur l'action du premier but, dit la firme allemande, fournisseur officiel des ballons pour cette Coupe du monde. Aucune pression externe n'a été mesurée sur le ballon", ont indiqué, mardi 29 novembre, l'équipementier et la Fifa, dans un communiqué commun. Le capteur à l'intérieur du ballon nous permet d'être très précis."