Mondial : premier ou cinquième... où placer son meilleur tireur lors d'une séance de tirs au but ?

Dans cette optique, l'ordre des tireurs revêt une importance toute particulière. Il existe plusieurs philosophies en la matière. Certaines équipes placent leur meilleur tireur en cinquième position, le tir supposément décisif par excellence. Un choix logique puisqu'il est souvent le plus difficile (65% de réussite en Coupe du monde selon les données du Guardian*, contre 73% pour le premier tir). C'est de ce postulat qu'est parti le Brésil vendredi, la Seleçao installant Neymar - probablement le meilleur tireur de penalty au monde à l'heure actuelle - en cinquième place. Problème, le joueur du PSG n'a pas eu l'opportunité de s'élancer face à Dominik Livakovik, ses coéquipiers manquant deux tentatives synonymes d'élimination face à la Croatie (1-1, 2-4 t.a.b).

Au contraire, d'autres formations prennent le parti d'entamer leur séance de tirs au but avec leur meilleur artificier. L'objectif est double : libérer le reste des joueurs en cas de réussite et, dans l'idéal, faire la course en tête pour faire monter la pression sur les épaules de l'adversaire. Quelques heures après avoir suivi l'échec du Brésil, l'Argentine a ainsi opté pour cette stratégie.

C'est l'inévitable Lionel Messi, auteur d'un match abouti (1 but et 1 passe décisive) et qui avait déjà marqué sur penalty au cours des 90 premières minutes, qui s'est élancé en premier. À succès. Dans le sillage de son capitaine, l'Albiceleste a décroché son ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde (2-2, 4-3 t.a.b).