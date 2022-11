Déjà une heure de jeu en plus : pourquoi le temps additionnel s’envole à la Coupe du monde

Le match nul entre Américains et Gallois (1-1) a hérité de 13 minutes de temps additionnel (4+9), la victoire des Pays-Bas face au Sénégal (2-0) de 10 minutes (2+8). Mais personne n’a fait mieux que la rencontre Angleterre-Iran (6-2) et ses 24 minutes officielles. La première période a affiché 14 minutes de plus au compteur, après un long arrêt de jeu dû à la blessure du gardien iranien. Quant à la seconde période, elle s’est allongée jusqu’à plus soif. 10 minutes d’abord, puis quelques minutes supplémentaires avec un penalty iranien inscrit à la 90e… +13 ! Le champion des stat' Opta confirme (dans un post sur Twitter) que la seule journée de mardi a enregistré les quatre périodes avec le plus de temps additionnel dans l'histoire de la Coupe du monde depuis 1966.