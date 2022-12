"Je pense qu’on gagne 3-1 !" : Macron voit la France l’emporter face à la Pologne

"Aucune équipe au monde a tout à la fois, cette fraîcheur et cette expérience. On a des seniors comme Giroud et Grizou qui montrent qu’ils en ont encore sous la chaussure, un génie avec Mbappé qui prouve qu’il est toujours aux grands rendez-vous, et puis on a des jeunes", a ajouté Emmanuel Macron. C’est devant sa télévision qu’il suivra la rencontre dimanche. L’Elysée a déjà indiqué que le chef de l’État n’irait au Qatar que si les Bleus se hissent en demi-finale.