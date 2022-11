Coupe du monde : l’Argentine de Messi se fait surprendre par d’audacieux Saoudiens

La rencontre a basculé en moins de cinq minutes. Cinq minutes en tout début de seconde période qui ont changé la physionomie d’un match jusque-là acquis à l’Argentine. Lionel Messi et ses coéquipiers ont trébuché d’emblée pour leurs débuts dans le Mondial 2022 face à une surprenante équipe d’Arabie saoudite que personne n’avait vraiment vue venir. Une sensation d'autant plus grande que l'Albiceleste était invaincue depuis trois ans et une défaite le 2 juillet 2019 en demi-finale de la Copa America contre le Brésil (0-2).