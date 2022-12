Le journal du Mondial du 4 décembre : jour J pour les Bleus face à la Pologne

Ça aurait pu être l'action qui aurait fait basculer la rencontre, forçant l'Argentine et l'Australie à filer en prolongation. Alors plutôt que de vous parler des buts du match (que vous pouvez retrouver ici), on a fait le choix de vous parler de cette ultime occasion pour les Socceroos. Ultime, c'est bien le bon mot. Nous étions à la 90e+7. Il restait moins de 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. Depuis la gauche, Craig Goodwin a centré au second poteau pour Garang Kuol, qui a après un contrôle du droit, s'est retourné et a frappé du droit.