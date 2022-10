Coupe du monde 2022 : le Brésil et la France grands favoris, selon Lionel Messi

Bluffe-t-il ou le pense-t-il vraiment ? À un mois de la Coupe du monde, dont le coup d'envoi sera donné avec le match d'ouverture opposant le Qatar, pays hôte, à l'Équateur, le 20 novembre (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), tout le monde y va de son pronostic sur le futur vainqueur potentiel, qui succédera aux Bleus. Lionel Messi n'y coupe pas. Alors qu'il jouera "sûrement" son cinquième et dernier Mondial dans l'Émirat cet automne, le sextuple Ballon d'Or a fait du Brésil de Neymar et de la France de Mbappé, ses coéquipiers au PSG, ses favoris pour soulever le trophée, le 18 décembre.

"Le Brésil et la France sont les deux grands candidats (au titre), ceux (pour qui) cela se présente le mieux. La France a des joueurs impressionnants, des idées très claires, et le Brésil un peu la même chose", a déclaré le capitaine de l'Albiceleste, vainqueur de la Copa America à l'été 2021, au média argentin DirectTV Sports, vendredi 21 octobre. Parmi les principaux prétendants au sacre, le recordman de buts avec l'Argentine (90 réalisations en 164 sélections) a aussi cité l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne.