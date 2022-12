Le journal du Mondial du 5 décembre : Neymar, le retour

En inscrivant un doublé contre la Pologne lors de la victoire française en huitième de finale de la Coupe du monde, ce dimanche 4 décembre, Kylian Mbappé a encore marqué l’histoire par sa précocité. Le Français est le premier joueur à inscrire 9 buts en Coupe du monde avant ses 24 ans. Avec neuf buts entre la Russie et le Qatar, Mbappé est déjà le deuxième meilleur buteur français de l'équipe de France en Coupe du monde, à quatre longueurs du mythe Just Fontaine (13). Il ne lui manque plus qu’un but pour rentrer dans le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde et égaler Thomas Muller, Gabriel Batistuta et Gary Lineker.