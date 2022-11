Coupe du monde 2022 : que risquaient les joueurs en portant le brassard inclusif "One Love" ?

Engagée dans l'initiative "One Love", comme lors du rassemblement en septembre, l'équipe de France avait annoncé, quelques instants plus tôt, par la voix d'Hugo Lloris, qu'elle délaisserait ce brassard pour le Mondial qatari. "La Fifa organise la compétition et définit un cadre, des règles", avait indiqué le capitaine des Bleus. "Nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au foot, de représenter au mieux nos pays sportivement. Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur et de compétiteur."