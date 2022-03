Coupe du monde : quels sont les 29 pays déjà qualifiés pour le Mondial au Qatar ?

Dans la zone Europe, les douze nations qui voyageront dans le Golfe sont connues. La Pologne et le Portugal ont récolté deux des trois derniers tickets, écartant respectivement la Suède (2-0) et la Macédoine du Nord (2-0) en finale des barrages, qui ont vu l'Italie se prendre les pieds dans le tapis pour la deuxième édition consécutive après le Mondial 2018. Le Sénégal, le Ghana, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun - au terme d'un incroyable dénouement - se sont, eux, extirpés des terribles qualifications de la zone Afrique.

En Amérique du Sud, l'Équateur et l'Uruguay, qualifiés in extremis, iront au Qatar, à l'instar de l'Argentine et de son voisin et "ennemi", le Brésil. Plus au Nord, le Canada, le Mexique et les États-Unis participeront eux aussi de la grande fête du football.