Recours rejeté pour Tunisie-France : "On a juste envie de comprendre", assure Guy Stéphan

"Ce qu'on veut, c'est comprendre", a affirmé Guy Stéphan, le confident et bras droit du sélectionneur, de passage en conférence de presse, mardi 6 décembre. "On n'en veut pas du tout à nos amis Tunisiens. Ça aurait été une autre équipe, on aurait fait la même chose. On a juste envie de comprendre. On a eu plusieurs arbitres au téléphone, qui nous ont expliqué que s'il y a un coup de sifflet donné et que le jeu reprend, on ne peut pas avoir recours à la VAR. Pour l'instant, on n'a pas toutes les explications."