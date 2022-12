Coupe du monde 2022 : Dusan Vlahovic nie avoir eu une liaison avec la femme d'un coéquipier serbe

"Je suis désolé de devoir commencer une conférence de presse de Coupe du monde de cette façon, mais je dois en parler car c'est mon nom qui est évoqué", a-t-il déclaré, au sujet de ces bruits de couloir qui polluent le vestiaire serbe. "Ce que nous lisons et entendons tous, il n'est pas nécessaire de commenter quelque chose d'aussi absurde. Évidemment, ces gens s'ennuient et n'ont rien de mieux à faire parce qu'ils sont frustrés ou en colère, mais travailler contre l'intérêt national de l'équipe en ce moment est évidemment leur travail principal en ce moment. (...) L'ambiance dans l'équipe n'a jamais été aussi bonne. Ces histoires sont ridicules, je veux juste protéger mon nom et mon intégrité, donc j'engagerai des poursuites judiciaires si nécessaire."

Des allégations d'adultère aussi rejetées par Ana Rajkovic. "Nous avons survécu à pire, croyez-moi", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, dénonçant les médias qui l'ont "ignorée et n'ont rien publié sur Tadija", son fils qui était à l'hôpital le mois dernier.